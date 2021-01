Benefizprojekt : Helferinnen bleiben in Kontakt mit den Menschen

Helferinnen bleiben in Kontakt mit den Menschen

Trier Der Trierer Sozialdienst katholischer Frauen unterstützt Bedürftige mit Einkaufsgutscheinen.

Durch die aktuelle Corona-Situation hat sich die Zahl der Bedürftigen in der Trierer Tafel um etwa 300 erhöht – Einzelpersonen und Familien, die zuvor nicht auf Lebensmittelhilfe angewiesen waren, wie der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) berichtet. Die Hintergründe sind Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und gestiegene Haushaltskosten, etwa für Home­schooling und Home­office.

Wegen der Vorkehrungen gegen das Corona-Virus kann die Trierer Tafel derzeit nicht mehr so viele Menschen versorgen wie vor der Pandemie. Deshalb werden Hilfebedürftige, die derzeit nicht bei der Tafel berücksichtigt sind, wenn möglich mit Einkaufsgutscheinen unterstützt. Sie können in Lebensmittelmärkten eingelöst werden. Eine Auszahlung ist nicht möglich, auch nicht der Erwerb von Alkohol oder Zigaretten.

Da der SkF grundsätzlich jedem eine Beratung bei ihrer Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle anbietet, der die Trierer Tafel um Hilfe bittet, waren die Kontaktdaten sowie die individuellen Probleme und Nöte bekannt. So blieb der Dienst telefonisch in Kontakt mit den Menschen, organisierte weitere Hilfen und versandte bei Bedarf Tafel-Einkaufsgutscheine per Post.