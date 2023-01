Aktion der Johanniter Trier : Hunderte Kubikmeter Kleiderhilfe für das ukrainische Kriegsgebiet

Freiwillige verladen in Trier Winterkleidung für Orte an der ukrainischen Südfront. Viele Hundert Familien haben dafür gespendet. Foto: TV/Regina Lüders/Johanniter Trier

Trier Triers Johanniter-Chef Daniel Bialas hat persönlich den Transport gespendeter Winterbekleidung und Stromgeneratoren in die Ukraine begleitet. Jetzt ist er zurück, weiß aus eigener Anschauung, wie dringend die Hilfe gebraucht wird und will weitermachen.

Drei 40-Tonner-LKW mussten die Trierer Johanniter Mitte Januar chartern, um die riesige Menge nach Medienaufrufen bei ihnen abgegebener Hilfsgüter zu Kriegsflüchtlingen und Geschädigten in die Ukraine zu bringen. Als auch noch ein Transportfahrzeug gespendet wurde, beschloss Johanniter Regionalvorstand Daniel Bialas spontan, damit die Hilfslieferung bis in ein Zentrallager in Odessa zu begleiten. „Wenn man selbst sieht, wie jeden Morgen 300 verzweifelte Menschen, die alles verloren haben, Schlange stehen, um sich als Binnenflüchtlinge registrieren zu lassen und etwas Kleidung und Nahrung zu bekommen, muss man einfach weitermachen wollen“, berichtet der Trierer Johanniter. In einem Video, das er vor einem der Trierer Kleider-Transport-Trucks von einer ukrainischen Hilfe-Koordinatorin gemacht hat, bedankt diese sich bewegt bei allen Trierer Spendern auf Englisch: „Ihr helft einer Menge Vertriebenen und Menschen aus den „vergessenen Dörfern“. Bitte hört nicht auf!“

Für die Trierer Johanniter gibt es jetzt zwei große Hürden: „Wir sind von der Hilfsbereitschaft der Trierer überwältigt. So viel Kleidung, und Passanten packten bei der letzten Verladeaktion spontan mit an. Aber durch die Menge haben sich die Transportkosten mehr als verdreifacht.“ Die Johanniter suchen Unterstützer, um das aufzufangen und Budget für weitere Lieferungen zu sammeln. Spenden unter dem Stichwort Ukrainehilfe an JUH RV Trier-Mosel, IBAN DE67 5855 0130 0000 9999 20 (auch über johanniter.de/trier). Bis Ende Januar steht der Umzug der Trierer Johanniter an die neue Adresse Unter dem Dostler 2A in Trier-Ehrang an. Die weitere Hürde: „Zukünftig haben wir keinerlei eigene Lagermöglichkeit mehr. Wer kann mit einer möglichst großen, trockenen und frei anfahrbaren Lagerstatt helfen?“ Kontakt: rv.trier@johanniter.de