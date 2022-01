„..., weil mein neues Buch soeben erschienen ist. Da stecken drei Jahre Arbeit drin.“

Gabriele Berta Clemens (60), Gutweiler, ist Historikerin und Professorin für Neuere Geschichte an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Ihr Buch „Geschichte des Risorgimento – Italiens Weg in die Moderne (1770-1870)“ ist erschienen im Böhlau-Verlag Köln und für 30 Euro im Buchhandel oder per Online-Bestellung erhältlich. (rm.)