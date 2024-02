Fotos aus dem Papierbildarchiv des Trierischen Volksfreunds Als das Ausbesserungswerk noch zu retten war

Neue Runde beim Blick ins Papierbildarchiv des Trierichen Volksfreunds. Dabei sind wieder einige Aufnahmen zum Vorschein gekommen, die etwas für versierte Geschichtsfreunde sind. So die Aufnahme des Schulgebäudes in der Sichelstraße. Die Schule war 1908 als Laurentiusschule gebaut worden. Benannt war sie nach der Pfarrei St. Laurentus. Die ursprüngliche Pfarrkirche stand in der Nähe der Konstantinbasilika und wurde 1803 abgerissen. Seit dieser Zeit heißt die Liebfrauenkirche „Unserer Lieben Frauen und Sankt Laurentius“.