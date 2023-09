Fit für die Zukunft Wenig Schatten, kaum Bänke: Was sich in der Trierer City ändern muss

Lässt man den ersten Satz der Ergebnisse einer Untersuchung der Stadtverwaltung Zürich weg, wird der nun folgenden Aussage in Trier (wie auch in Konz, Schweich, Hermeskeil oder Saarburg) jeder zustimmen: „Innenstädte sind dann attraktiv, wenn sie neben einem breiten kommerziellen, gastronomischen und kulturellen Angebot eine hohe Aufenthaltsqualität in den Straßenräumen bieten, gut mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen und auch für Velos direkt und sicher erreichbar sind.“