Tradition : Hochamt zu Ehren des heiligen Simeon in Trier

Trier Schon eine kleine Trierer Tradition geworden ist das kirchliche Hochamt zu Ehren des heiligen Simeon, das am Samstag, 7. September, um 19 Uhr am Ort seiner einstigen Einsiedelei in der Porta Nigra stattfindet.

