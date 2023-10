Herbstsemester startet 1400 neue Studierende an der Hochschule Trier

Rund 1400 Erstsemester sind an der Hochschule Trier in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Die neuen Studienanfänger wurden traditionell in der Hochschul-Aula willkommen geheißen. „Bei uns stehen Sie im Zentrum, bei uns geht es um die Studierenden, die wir in ihren fachlichen aber auch persönlichen Kompetenzen stärken, um ideal auf die Berufswelt vorbereitet zu sein“, betonte Präsidentin Dorit Schumann.