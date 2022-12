Campus : Grüner Hochschulcampus Birkenfeld weltweit auf Platz 6

Prof. Dr. Klaus Helling (Nachhaltigkeitsbeauftragter des Umwelt-Campus Birkenfeld), Claudia Hornig (Kanzlerin der Hochschule Trier) und Prof. Dr. Dorit Schumann (Präsidentin der Hochschule Trier) freuen sich über die erneute Auszeichnung als grünster Hochschulstandort Deutschlands. Foto: Hochschule Trier

Trier Der Umwelt-Campus Birkenfeld ist zum sechsten Jahr in Folge „Deutschlands nachhaltigster Hochschulstandort“ und belegt im weltweiten Vergleich von 1050 Hochschulen aus 85 Ländern, die am renommierten UI GreenMetric-Ranking teilnehmen, den sechsten Platz.

Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier (UCB) hat im aktuellen UI GreenMetric-Ranking sein Gesamtergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 400 Punkte auf 9125 Punkte gesteigert und bleibt bundesweit an der Spitze. Den weltweit ersten Platz sicherte sich, wie in den Vorjahren, die Universität Wageningen aus den Niederlanden (unverändert mit 9.300 Punkten), gefolgt von der Nottingham Trent University und der University of Nottingham. Der UCB hat den Abstand zu Platz 2 und 3 auf nur 50 Punkte verringert. In Deutschland steht Birkenfeld erneut ganz oben, gefolgt von der Universität Bremen (Platz 9), der Leuphana Universität Lüneburg (Platz 18).

Verbessert hat sich der Campus Birkenfeld vor allem in den Bereichen Lehre und Forschung, Infrastruktur sowie Abfallmanagement. Der Ableger der Hochschule Trier ist zudem in vier der sechs Kategorien des Rankings die deutschlandweite Nummer 1.

1050 Hochschulen haben am GreenMetric Ranking 2022 teilgenommen – im Gegensatz zu 2021 ist das eine Steigerung von etwa zehn Prozent. 125 Hochschulen – also mehr als doppelt so viele wie 2021 – haben mehr als 8000 Punkte erreicht. Das unterstreicht nach Meinung der Ausrichter die wachsende Bedeutung der Integration von Nachhaltigkeit an Hochschulen weltweit.

„Eine internationale Studie zeigt, dass mehr als 90 Prozent der Studieninteressierten von ihrer zukünftigen Hochschule einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung erwarten“, hebt auch Prof. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, hervor. „Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier gilt deutschlandweit und international als Vorbild für Nachhaltigkeit und bietet zukunftsorientierte Studienangebote, welche das Thema interdisziplinär und innovativ einbinden.“

Das UI GreenMetric World University Ranking ist das führende internationale Hochschulranking zur Nachhaltigkeit und wird von der University Indonesia seit 2010 jährlich organisiert. Es stellt eine ganzheitliche Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivitäten von Hochschulen sicher und gliedert sich in sechs unterschiedlich gewichtete Kategorien: Infrastruktur (15 Prozent), Energie und Klimaschutz (21 Prozent), Abfallmanagement (18 Prozent), Wasser (10 Prozent), Mobilität (18 Prozent) sowie Lehre und Forschung (18 Prozent).

Am Umwelt-Campus Birkenfeld liege der Fokus auf der gelebten Umsetzung am Standort selbst und auch darüber hinaus, ist Prof. Klaus Helling, Nachhaltigkeitsbeauftragter des Umwelt-Campus, überzeugt. „Wir binden regionale und überregionale Akteure aktiv in unsere Aktivitäten mit ein.“ Eine bedeutende Rolle komme dabei den Studierenden zu. „Junge Menschen, die etwas bewegen wollen, sind bei uns an der richtigen Adresse.“

Der Umwelt-Campus Birkenfeld zählt zu den besonderen Hochschulstandorten in Deutschland und bietet den Studierenden ein interdisziplinäres Studium an einer „Zero Emission University“, die neben einem ökologischen Baukonzept über eine CO 2 -neutrale Energie– und Wärmeversorgung und modernste Gebäude– und Anlagentechnik verfügt.

Der Umwelt-Campus bietet mehr als 30 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Erneuerbare Energien, Informatik, Medizin- und Pharmatechnik, Maschinenbau, Nonprofit- und NGO-Management, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen sowie Wirtschafts- und Umweltrecht.