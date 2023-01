Digitalisierung und Mode: Trierer Hochschule ganz weit vorne : Trifft ein Avatar einen anderen: Willkommen im neuen Fashion-Zeitalter in Trier

Ein Entwurf von Mona Steger, 3.Semester. Foto: TV/Mora Steger

Trier Mode kommt immer mehr aus dem Computer – für Mensch und virtuelle Figur. Christian Bruns, Professor für digitales Modedesign an der Hochschule Trier, spricht über Trends und Chancen des Metaversums – und über seine Gefahren.

Auf dunkelgrauen Tischen stehen weiße Laptops, dazwischen liegen Pflanzen, sie sehen aus wie Grasbüschel. Es sind Tillandsien. Sie liegen dort, als erinnerten sie daran, dass es draußen noch eine andere, echte Welt gibt. In diesem Raum der Hochschule in Trier, dem Digitallabor, lehrt Christian Bruns. Er ist Professor für digitales Modedesign an der Hochschule Trier. Weltweit heißt es, Bruns und die Moselstadt seien ganz weit vorne im Bereich Mode und Digitalisierung. Deshalb kann auch schon mal ein Mitarbeiter des Modegiganten Joop am Telefon sein, der Bruns um Hilfe bittet.

Bruns stammt aus dem Ruhrgebiet und studierte von 2004 bis 2009 in Trier Modedesign. Als er dann in Berlin wohnte, war eines Tages auf dem Anrufbeantworter die Stimme einer Reporterin der New York Times. So schildert er es heute. „2011 gab es noch Anrufbeantworter“, sagt er und schmunzelt. Was war der Grund für diesen Anruf, von dem viele Modemacher träumen? Unter dem Label „Moon Berlin“, das der Designer heute noch betreibt, hatte er gemeinsam mit einer Kollegin auf der Berliner Fashion Week erstmals leuchtende Kleidungsstücke mit neuem Material präsentiert. Die New York Times feierte diese Kreationen dann als „Haute Tech“. Seitdem ist die Modewelt in ein neues Zeitalter geprescht. Dass er sich heute mit einer Spezialbrille ins Metaversum beamen kann, konnte damals niemand ahnen. Überall ist derzeit von dieser virtuellen Welt, die der realen gleichen soll, die Rede. Ihre Eintrittskarte ist eine mehrere hundert Euro teure Spezialbrille. Eine liegt im Schrank im Digitallabor. „Wenn Sie die aufsetzen, vergessen Sie nach zehn Minuten, dass sie hier im Raum stehen“, sagt der Professor.

An einem regnerischen Sonntagnachmittag habe er beispielsweise ein Kunstmuseum besucht – im Metaversum. Dafür musste er sich nicht schick machen, ins Auto oder den Zug steigen und in eine andere Stadt fahren. Bruns hatte die Spezialbrille auf und stand in seinem Wohnzimmer in Trier. Im Metaversum begegneten ihm am Computer kreierte Figuren, sogenannte Avatare. „Im Museum habe ich mich mit jemanden unterhalten, der aus Buenos Aires kam“, sagt er. Gesehen hat er den Mann aus Argentinien nicht, nur seinen Avatar, mit dem er in der Onlinewelt unterwegs ist – und umgekehrt. Avatare sind Stellvertreter für die eigene Person in dieser digitalen Welt, die aber der eigenen Persönlichkeit oder der, die man gerne sein möchte, immer näher kommen soll.

Tillandsien erinnern daran, dass es „draußen“ noch eine andere, echte Welt gibt. Foto: Bernardy Katja

Und da kommt die Mode ins Spiel, in dem es um viel Geld geht. Die meisten Familien kennen 3-D-Simulatoren in Freizeitparks. Kunden wird dort beispielsweise das Gefühl simuliert, Achterbahn zu fahren. Das Metaversum möchte mehr, viel mehr, es versucht die ganze, eine zweite Welt zu simulieren. Und Konsumenten, die sich mithilfe ihres Avatars darin bewegen, brauchen ein Outfit, je nachdem, ob sie einkaufen, tanzen, am Strand liegen, „Freunde“ treffen oder ins Museum gehen. „Wie im echten Leben, möchte man Kleider zum Wechseln haben“, sagt Bruns. Mode sei ein soziales Ding, darüber kommunizierten Menschen miteinander, –und Avatare.

Dass hat auch eine von Bruns ehemaligen Absolventinnen erkannt. Paola Olaguivel erhielt im vergangenen Jahr einen Sonderpreis der Stadt Trier für ihre digitale, extravagante Mode, die Menschen kaufen können, um ihre Avatare im Metaversum anzukleiden. Mehr noch. Da den Avataren (noch) die Mimik fehlt, soll die von Olaguivel entwickelte Mode helfen, die eigenen Emotionen auszudrücken (der Volksfreund berichtete).

So einfach geht’s: Mit dieser Spezialbrille „beamen“ sich Studierende in eine andere Welt. Foto: Bernardy Katja

Wie geht es weiter in der Parallelwelt? Viele bekannte Modemarken haben das Metaversum längst entdeckt, sagt Bruns. Ein Start up etwa, dass sich auf virtuelle Mode spezialisiert habe, habe sechs Millionen US-Dollar gesammelt, um das Unternehmen im Metaversum voranzubringen, also um Kleidung für Avatare zu verkaufen. Voranbringen wollen die Professoren im Fachbereich Modedesign ihre Studierenden in Trier, indem sie ein spezielles Konzept entwickelt haben, manuelle und digitale Kenntnisse sollen vermittelt werden (siehe Info).

Die aktuelle Generation der Studierenden, sei die erste, die eins mit ihrem Smartphone sei, sagt der Designer. „Sie sind immer auf Senden und Empfangen“, sagt er. Die Pandemie habe diese Entwicklung stark vorangetrieben. Doch mit dem Metaversum kämen die meisten seiner Studierenden erstmals in der Hochschule in Berührung. Und obwohl er Erwachsene lehrt, hat der Professor für digitales Modedesign einen Blick auf die Gesundheit der ihm anvertrauten, angehenden Modedesignerinnen und Modedesigner. Manchmal schicke er sie raus, damit sie ohne Smartphone an der Mosel spazieren gehen und den Kopf frei bekommen. Und er höre ihnen zu.

Die Entwicklung schreite weiter rapide voran, entscheidend sei, mit den Licht- und Schattenseiten dieser Welt bewusst umzugehen, sagt Bruns „Wir müssen lernen zu dosieren.“ Die größten Treiber in der Modewelt seien die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Beides bedinge sich, das eine gebe es nicht ohne das andere.

Er demonstriert an einem Laptop, wie in Sekundenschnelle mithilfe einer speziellen Software der Entwurf für ein T-Shirt entsteht: Klick und das Shirt wechselt die Farbe, noch ein Klick und es wird länger. Kein Müll entsteht, der beispielsweise durch Schnittmuster anfällt.

Und es geht noch schneller. Denn zunehmend hält die künstliche Intelligenz (KI) Einzug in die Modewelt. Gibt man in eine App beispielsweise „T-Shirt, gelb und Leopardenmuster“ ein, entwirft sie ein Shirt. Damit Trier auch in dieser Entwicklung die Nase vorne hat, hat vor wenigen Tagen ein neuer Professor für KI, Simon Maris, die Arbeit an der Hochschule aufgenommen.

Professor Christian Bruns spricht über die Entwicklung in der Mode und der Lehre. Foto: Bernardy Katja

Professor Christian Bruns spricht über die Entwicklung in der Mode und der Lehre. Foto: TV/Marco Piecuch