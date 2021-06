Bildung : Informatik-Fernstudium für Quereinsteiger

Trier Die Hochschule Trier lädt am Freitag, 18. Juni, von 17 bis 18 Uhr zu einem Webmeeting mit Live-Austausch zum Fernstudium Informatik ein. Interessierte können sich kostenfrei und unverbindlich informieren sowie individuelle Fragen klären.

Der Masterfernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes anwendungsorientiertes Studium. Es richtet sich an Quereinsteiger mit informatikfernem Erststudium und an Interessierte ohne Studium, die beispielsweise ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert ausbauen möchten. Dabei können sie sich vom Zertifikat bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterqualifizieren.