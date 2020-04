Trier : Medizinischer Schutz, der aus dem Drucker kommt

Blick in das Labor der Hochschule Trier: Alexander Kaysen und Mark Hess produzieren am 3D-Drucker hochwertige Schutzmasken für den medizinischen Einsatz. Foto: Moritz Leg/Hochschule Trier/MORITZ LEG

Trier Labor-Team der Hochschule Trier optimiert frei verfügbare Software und baut Gesichtsmasken für die Corona-Klinik in Trier.

Der große 3D-Drucker im Labor der Hochschule auf dem Trierer Schneidershof steht seit einigen Tagen nicht still. Durch die Glastür lässt sich beobachten, wie jeweils fünf halbrunde Doppelreifen langsam Form annehmen. Ergänzt um eine Folie und das Gummiband zum Fixieren am Kopf ist jeder davon tragendes Elemente für einen medizinischen Gesichtsschutz, der besonders bei der Behandlung von Corona-Patienten auf der Intensivstation des Gemeinschaftskrankenhauses in Trier dringend benötigt wird.