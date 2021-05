50 Jahre Hochschule Trier : Hochschule Trier setzt auf Praxis statt Hörsaal

Trier Seit fünf Jahren fördert die „Kooperation Energie“ den Austausch zwischen Studierenden und den Stadtwerken Trier. Davon profitieren beide Seiten.

Knapp 30 Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten, regelmäßige Lehrveranstaltungen in den Räumen der Stadtwerke Trier (SWT) und direkte Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Stadtwerkern – innerhalb von fünf Jahren hat sich die „Kooperation Energie“ zwischen Hochschule und Stadtwerken Trier etabliert.

Im Mai 2016 haben die Fachrichtung Gebäude-, Versorgungs- und Energietechnik der Hochschule und die technischen Betriebe der Stadtwerke Trier mit einem Vertrag die Weichen für die Zusammenarbeit gestellt. Seitdem unterstützt die Kooperation die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in unterschiedlichen SWT-Geschäftsfeldern: Von nachhaltigen Versorgungskonzepten für ehemalige Kasernen über die klimaschonende Kühlung für das SWT-Rechenzentrum und den CO 2 - Fußabdruck der Trierer Trinkwasserversorgung bis hin zum Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos im Energie- und Technikpark .

Absolvent Julian Binczyk kann diese Einschätzung aus eigener Erfahrung bestätigen: „Im Rahmen der Kooperation Energie war es mir möglich während meiner Studienzeit in Projekten und der Abschlussarbeit reale Problemstellungen zu lösen und solche Aufgaben zu bearbeiten, die mich auf meine berufliche Tätigkeit als Ingenieur für Versorgungstechnik vorbereitet haben. Mich freut es sehr, dass durch diese Kooperation möglich war, während des Studiums, einen großen Einblick in die praktische Arbeit eines Ingenieurs zu bekommen.“

Der nächste Meilenstein ist auch schon in Planung: Im Energie- und Technikpark, dem neuen Betriebsstandort der Stadtwerke der derzeit in Trier-Nord entsteht, ist ein moderner Seminarraum für die Zusammenarbeit eingeplant. „Damit schaffen wir noch bessere Arbeitsbedingungen und können den Praxisbezug ausbauen“, ist Bühler überzeugt. Auch die erneute Teilnahme am City-Campus haben die Kooperationspartner fest eingeplant.