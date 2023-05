Zwei Professoren stehen zur Wahl Deutsche Hochschulen wählen in Trier ihren neuen Präsidenten

Trier · Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist am Montag in den Trierer Viehmarktthermen eröffnet worden. Sie ist der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Annähernd 270 Universitäten und Hochschulen in Deutschland sind in der HRK zusammengeschlossen.

08.05.2023, 18:22 Uhr

Die Hochschulrektorenkonferenz ist am Montag in den Trierer Viehmarktthermen mit den Musikern des Uni-Orchesters eröffnet worden. Foto: TV/Hans Krämer