Aufregung im Hochwald „Mein Herz blutet“: Warum ist der Biberteich an der L 151 plötzlich nicht mehr da? (Fotos)

Wer zuletzt auf der L 151 von Höfchen (Kreis Trier-Saarburg) kommend in Richtung Hermeskeil unterwegs gewesen ist, der hat ihn im Vorbeifahren vielleicht schon mal gesehen: Den Biberteich neben dem Lascheider Hof an der Straße. Vor rund zehn Jahren haben dort erstmalig Biber vor einem Ablaufrohr an der Landstraße einen Damm gebaut. In den Folgejahren staute sich das Wasser immer mehr und tiefer, so dass ein kleiner See entstand.