Zwei Jahre nach der Flut Viele Hochwasseropfer in der Region brauchen noch immer Hilfe

Die aus Eisen geschmiedete Jahreszahl ist auf dem Haus von Hans-Peter Behr am Kirchplatz in Ehrang zu lesen: 1793. Zwei Jahre nach der großen Flut, als das Wasser hier über einen Meter hoch stand, ist dem Gebäude nicht mehr anzusehen, wie stark es beschädigt war. „Kommen Sie herein und schauen Sie es sich an“, sagt der 81-Jährige, als die Delegation der Diakonie Katastrophenhilfe und der Landesbank ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz) vor dem alten Haus Halt macht.