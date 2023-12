Aus dem Archiv: Jahrhundertflut vor 30 Jahren Hochwasser 1993: Als das Wasser bis zum Halse stand

Trier/Bernkastel-Wittlich · Vor 30 Jahren suchte eine Jahrhundertflut das Moselland heim. Triers City wurde gerade noch so verschont, aber andere Orten an der Mosel hatten nicht so viel Glück.

22.12.2023 , 08:13 Uhr

1993 war der Moselort Kesten vom Hochwasser betroffen. Foto: Nora John

Von Roland Morgen

Kein Grund zur Besorgnis. Am Ende des Jahres liegt er im grünen Bereich, der Pegelstand der Mosel. Vor 30 Jahren, Ende 1993 bot sich ein völlig anderes Bild. Da verließ die Mosel nicht nur ihr Bett, sie trat auch weit über die Ufer. So weit, dass Triers damaliger Oberbürgermeister Helmut Schröer Katastrophenalarm auslöste. Erst bei 11,28 m machte die Flut halt. Es war der 23. Dezember. An ein friedliches Weihnachtsfest dachte niemand. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienste, unzählige Freiwillige waren im Einsatz.