Wetter : Straßen und Wege zeitweise überschwemmt

Zeitweise war auch das Zurlaubener Ufer in Trier durch die starken Regenfälle zum Teil überschwemmt. Foto: Florian Blaes

Trier/Bernkastel-Kues/Enkirch/Zeltingen-Rachtig/Kinheim/Lieser Erhöhte Pegelstände der Mosel haben in den vergangenen Tagen zu Überflutungen geführt. Mittlerweile geht das Wasser aber wieder zurück.

Nach dem anhaltenden Regen der vergangenen Tage und enormer Regenmengen in Frankreich führt die Mosel derzeit Hochwasser. Am Sonntagabend lag der Höchststand des Pegels in Trier bei 6,63 Meter. Seither sinkt das Wasser wieder leicht. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in Mainz rechnet damit, dass der Pegel in Trier im Laufe der Nacht zum Dienstag wieder unter sechs Meter fallen wird.

Die Wetterlage führte zu einigen Sperrungen von Ufer- und Radwegen entlang der Mosel, die überschwemmt wurden. Auch die B 53 zwischen dem Kreisverkehr Zeltinger Brücke und Kinheim, sowie die K 134 zwischen Kesten und Lieser waren am Montag noch voll gesperrt.

Extra Die letzten größeren Mosel-Hochwasser 11,28 Meter am 21. Dezember 1993 10,56 Meter am 28. Mai 1983 10,33 Meter am 23. Januar 1995 10,26 Meter am 12. April 1983 9,92 Meter am 27. Februar 1997 9,82 Meter am 3. Januar 2003 9,73 Meter am 1. Januar 1982 9,41 Meter am 1. November 1998 9,35 Meter am 13. Januar 1993 9,32 Meter am 6. Februar 1980

Alle Wasserstände wurden am Pegel in Trier gemessen. Ebenfalls kurz vor Weihnachten, allerdings im Jahr 1993, trat die Mosel in der Region nicht nur aus dem Flussbett, sondern auch über die Ufer. Erst bei 11,28 Metern machte sie halt. Das Hochwasser von 1993 gilt für das Trierer Land als „Jahrhunderthochwasser“, war aber noch etwa einen Meter niedriger als das „Jahrtausendhochwasser“ vom Februar 1784. Umgerechnet auf den heutigen Pegel dürfte es einen Wasserstand von 12,30 Metern gegeben haben.

In Enkirch wurde die Unterführung der L 192, die unter der B 53 durchführt, vom Hochwasser überflutet. Ein 23-jähriger Mann, der sich nicht auskannte, hatte sich zu sehr auf sein Navigationssystem verlassen und fuhr mit seinem Auto in die Überflutung und blieb stecken. Er stieg auf sein Fahrzeugdach und setzte von dort aus den Notruf ab. Gegen 22.10 Uhr rückte schließlich die Feuerwehr mit der Polizei an und rettete den Mann aus seiner misslichen Lage. Das Auto wurde in Sicherheit gebracht.

Auf dem großen Uferparkplatz in Bernkastel-Kues wurden am frühen Sonntagabend bereits die Menschen dazu aufgefordert, ihre Autos an der Mosel umzuparken, da das Wasser zügig anstieg. Ein belgischer Autofahrer kam allerdings zu spät – sein Auto wurde vom Wasser umschlossen. Er hatte jedoch Glück: Das Hochwasser stand noch nicht zu hoch und der Mann konnte sein Auto noch schnell genug unbeschädigt in Sicherheit bringen. In Lieser rückte die Feuerwehr aus, um den Hochwasserschutz zu errichten und das dortige Schutztor zu schließen. Die Arbeiten am späten Sonntagabend dauerten mehrere Stunden an. Die Lieser war laut Stephan Christ, Wehrleiter der Feuerwehr Wittlich-Land, nicht vom Hochwasser betroffen. Weitere Feuerwehreinsätze habe es auch nicht gegeben.