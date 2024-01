Am Pegel Trier Steht ein 2-jährliches Hochwasser an der Mosel bevor – und was heißt das überhaupt?

Die Nummer zwei unter den Jahrhunderthochwassern in der Region war am 28. Mai 1983. Dort stieg der Pegel in Trier auf 10,56 Metern an. Achtung: Das sind laut dem Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz alles Mittelwerte. Die Pegelstände können also auch häufiger vorkommen oder jahrhundertelang ausbleiben. Hinzu kommt, dass sich die Wahrscheinlichkeiten durch den Klimawandel erheblich ändern können.