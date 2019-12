Hochwasser : Pegel an der Mosel steigen

Foto: TV/Florian Blaes

Trier Hochwasser der Mosel führt zu Sperrungen, Missgeschicken und Überflutungen.

Trier/Enkirch/Lieser. (bla) Nach dem langanhaltenden Regen der letzten Tage und der enormen Regenmengen in Frankreich führt die Mosel derzeit ein leichtes Hochwasser. Am Sonntagabend lag der Höchststand des Pegels in Trier bei 6,63 Meter. Seither sinkt sie wieder leicht.

Doch das führte dennoch zu ersten Sperrungen von Ufer- und Radwegen entlang der Mosel, die überschwemmt wurden. Auch die B 53 zwischen dem Kreisverkehr Zeltinger Brücke und Kinheim, sowie die K134 zwischen Kesten und Lieser ist derzeit vollgesperrt.

Foto: TV/Florian Blaes

Foto: TV/Wilfried Hoffmann 11 Bilder In Lieser wird der Hochwasserschutz aufgebaut.

In Enkirch wurde die Unterführung der L192, welche unter der B 53 durchführt vom Hochwasser überflutet. Ein 23- jähriger Mann, welcher nichts ortskundig war, hatte sich zu sehr auf sein Navigationssystem verlassen und fuhr mit seinem Auto in die Überflutung und blieb stecken. Er stieg dabei auf sein Fahrzeugdach und setzte den Notruf ab. Gegen 22:10 Uhr rückte schließlich die Feuerwehr mit der Polizei an und rettete den Mann aus seiner misslichen Lage. Der PKW wurde in Sicherheit gebracht.

Foto: TV/Florian Blaes

Auf dem großen Uferparkplatz in Bernkastel- Kues wurden am frühen Sonntagabend bereits die Menschen davor gewarnt und aufgefordert ihre Autos an der Mosel umzuparken, da dass Wasser rasant anstieg. Doch ein belgischer Autofahrer kam zu spät. Sein PKW wurde vom Wasser umschlossen. Hierbei hatte er aber noch Glück, das Hochwasser stand noch nicht hoch, sodass kein Schaden entstand und der Mann sein Auto noch schnell genug in Sicherheit bringen konnte.

Foto: TV/Florian Blaes