Hochwasser : So entwickeln sich die Pegel an Mosel, Kyll, Sauer, Prüm und Lieser

So entwickeln sich die Pegel an Mosel, Kyll, Sauer, Prüm und Lieser

Region Nach dem Jahrhundert-Hochwasser in der Region Trier fallen die Pegel an vielen Messstellen von Mosel, Sauer, Prüm und Kyll. Wir zeigen die Entwicklungen vom Freitagmorgen.

Das dramatische Hochwasser in den vergangenen Tagen hat an vielen Orten der Region Trier für neue Pegel-Rekorde gesorgt. Am Freitagmorgen (Stand 6:30 Uhr) meldet der Hochwassermeldedienst jedoch an den meisten Orten fallende Pegel. So entwickeln sich die Wasserstände aktuell: