Hochwasser : Heizen im Hochwassergebiet? - Infotermine in Kordel und Langsur

Heizen im Hochwassergebiet? - Infotermine in Kordel und Langsur

Kordel/Langsur Viele Heizungen sind durch das Hochwasser zerstört worden. Was können die Betroffenen tun? Das steht im Mittelpunkt der Info-Veranstaltungen in Kordel und Langsur.

Die verheerende Flut an Sauer und Kyll hat Schäden in Millionenhöhe an öffentlichem und privatem Eigentum hinterlassen. Vor allem die Zerstörung der Heizungsanlage treibt derzeit vom Hochwasser betroffene Hausbesitzer um.