Aufbauübung : Trier rüstet sich für künftiges Hochwasser – Mobiles Deichsystem soll besonders gefährdete Punkte absichern

Foto: TV/Andreas Sommer 26 Bilder Hochwasserschutz: Trier übt Aufbau einer mobilen Barriere an der A602

Trier Am Donnerstag wurde schon für den Ernstfall geprobt: Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadt bauten die mobile Barriere zu Übungszwecken entlang der Loebstraße auf. Wie das funktioniert hat und welche Vorteile das System bietet.

Im Rahmen des Hochwasserschutz-Konzeptes der Stadt Trier soll ein mobiles Deichsystem an besonders gefährdeten Stellen im Stadtgebiet Sicherheit gegen Überflutungen schaffen. Das mobile System ist modular aufgebaut und insgesamt 1400 Meter lang. Es soll vor allem die Innenstadt vor Hochwasser schützen.

Am Donnerstag übten die Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter der Stadt den Aufbau der mobilen Barriere entlang der Loebstraße und A 602. Mario Marx von der Feuerwehr Trier zeigte sich zufrieden mit dem Übungsverlauf. „Das neue mobile Deichsystem ist ein großer Gewinn für den Hochwasserschutz der Stadt Trier. Eine so große Strecke, wie wir sie jetzt mit diesem mobilen Deichsystem absichern können, wäre alleine mit Sandsäcken in kurzer Zeit nicht machbar“.

Die Aufbaugeschwindigkeit war es dann auch, die für die Stadt Trier ein wichtiges Kriterium für die Anschaffung gewesen ist. Alles, was für das mobile Deichsystem benötigt wird, befindet sich in einem einzigen Container und kann mit nur wenigen Helfern in kurzer Zeit an neuralgischen Punkten in der Stadt aufgebaut werden.

Mit Ausrollhilfen werden die einzelnen Deichsegmente schnell an die Stellen befördert, an der sie verlegt werden sollen. Aus Übungsgründen wurden die Schläuche des Deiches mit Luft befüllt. Im Ernstfall erfolgt allerdings eine Befüllung mit Wasser.

Die einzelnen Deichelemente werden mit Storzkupplungen verbunden. Dadurch ist das Befüllen aller Elemente mit einer einzigen Pumpe möglich, ohne diese bewegen zu müssen. Eine 40 Meter lange Strecke ist in rund einer Viertelstunde aufgebaut.

Nicht nur in der Loebstraße in Höhe der Handwerskammer wurde der Aufbau des neuen Systems geübt. Auch die parallel verlaufende Autobahn war in die Übung mit einbezogen. Für die Hochwasserschutzübung wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn 602 stadtauswärts für etwa zwei Stunden gesperrt. Hier übten die Einsatzkräfte das Verlegen des Deiches unterhalb der Leitplanke. Im Ernstfall soll er entlang der Autobahn ein mögliches Hochwasser der Mosel zurückhalten oder einen wertvollen Zeitvorteil für eine mögliche Evakuierung schaffen.