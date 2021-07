Hochwasser : Kordel ohne Strom und Trinkwasser – Sprecherin: „Fokus auf Rettung der Älteren“

Ein Feuerwehrfahrzeug fährt in der Nacht durch die von der Kyll überflutete Bahnhofstrasse in Kordel, um Bewohner eines Altenheims zu evakuieren. Foto: dpa/Harald Tittel

Kordel Kein Strom, kein Trinkwasser – und ein Seniorenheim, das evakuiert werden muss: Die Lage in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) ist aufgrund des Hochwassers aktuell kritisch. Zumindest beim Heim gibt es jedoch „gute“ Nachrichten.

Das Hochwasser in der Region Trier sorgt am Donnerstagmorgen vor allem in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) für Schwierigkeiten. Neben einem bereits in der Nacht entstandenen Stromausfall ist nun auch die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Das teilt der Kreis Trier-Saarburg mit.