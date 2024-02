Hochwasserschutz Vor Jahrtausend-Katastrophen gibt es keine Sicherheit

In einer Welt, in der Geld und Personalkapazitäten keine Rollen spielen, würde man den Brückenpfeiler abreißen, der in Ehrang mitten in der Kyll steht. Denn alleine der Gedanke, dass der Pfeiler verhindert, dass Hochwasser möglichst schnell abfließt, dürfte viele Ehranger an den wohl schlimmsten Tag ihres Lebens erinnern – nämlich den 15. Juli 2021, als der halbe Stadtteil in der Kyllflut absoff.