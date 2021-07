Nach dem Hochwasser : Konzer wollen Flutopfern helfen – Stadt Trier meldet sich nicht

Rentner Bernhard Spang ruht sich im Stadtteil Ehrang auf einem Spapel Stühle aus, die nach dem Hochwasser neben zerstörtem Mobiliar stehen. Mittlerweile sind die groben Räumarbeiten abgeschlossen – Helfer würden allerdings immer noch benötigt, betont die Stadtverwaltung. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Um Helfer und Hilfesuchende zusammenzubringen, hat die Stadt Trier eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet. Viel Unterstützung wurde schon in die Wege geleitet – nicht immer funktioniert das allerdings reibungslos.

Geld gespendet für die Flutopfer hat Harald Maus bereits. Aber der Pensionär aus Konz will mehr tun für die Menschen, deren Häuser und Wohnungen überschwemmt wurden. Deswegen meldete sich Maus zusammen mit einem Freund aus Oberemmel Anfang voriger Woche bei der Trierer Stadtverwaltung. Dort wurde extra eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um Hilfsangebote zu organisieren. „Geldspenden sind sehr wichtig, aber die direkte Hilfe vor Ort ist mindestens ebenso wichtig“, meint Harald Maus.

Doch statt, wie erwartet, sofort von der Koordinierungsstelle zu einem Einsatzort geschickt zu werden, passierte: nichts. „Bis heute hat sich niemand von der Stadt Trier in dieser Angelegenheit bei uns gemeldet“, berichtet der Konzer dem Volksfreund. Nach Ehrang ist er daher in der vergangenen Woche auf eigene Faust gefahren. „Zweieinhalb Tage haben wir richtig angepackt beim Räumen und Säubern in zwei Häusern.“ Die Enttäuschung darüber, von der Stadt immer noch nichts gehört zu haben, ist ihm deutlich anzumerken. „Ich glaube nicht, dass keine Helfer mehr gebraucht werden in der Region, sondern meine, dass die Stadt die Organisation nicht auf die Reihe bekommt!“

Der Volksfreund hat nachgehakt. Wird tatsächlich kein ehrenamtlicher, kostenloser Einsatz mehr benötigt? „Doch, doch – sehr sogar!“, betont Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz. Und warum sind Harald Maus und sein Freund dann nicht kontaktiert worden? „Das kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, eventuell wurde eine Telefonnummer falsch notiert oder die Namen sind auf eine falsche Liste gerutscht – sowas kann leider passieren, wenn unter Hochdruck gearbeitet wird.“ Durch den Volksfreund nochmal auf das Hilfeangebot von Harald Maus und dessen Freund aufmerksam gemacht, werde die Stadt sich aber sicherlich bei den beiden melden, sagt Schmitz..

Harald Maus ist mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Er habe extra seine Telefonnummer noch mal abgeglichen bei der Koordinierungsstelle. „Und dass sich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Freund niemand gemeldet hat, kann ja kein Zufall sein.“ Maus hat sich mittlerweile bei der Stadt Neuwied zum Einsatz gemeldet. „Da habe ich nur drei Stunden später eine E-Mail erhalten mit genauen Informationen, wann ich wo helfen kann – das hat reibungslos geklappt.“ Jetzt hilft Maus eben statt in Ehrang in einem Dorf im Landkreis Neuwied.

Rathaussprecher Schmitz verteidigt die hiesige Koordinierungsstelle: Es sei nicht einfach, Hilfeangebote und Bedürfnisse der Flutopfer zu vernetzen. Insbesondere, weil im Unterschied zu vielen Dörfern der Eifel in Ehrang die einfachen Räumarbeiten, wo jede Hand mit Schaufel und Besen direkt benötigt wird, abgeschlossen seien. Mittlerweile gehe es um ganz konkrete, einzelne Arbeitsaufträge, was eine passgenaue Vermittlung nötig mache. Und da müssten zum Beispiel auch die Zeitfenster von Helfer und Hilfesuchenden zusammenpassen. „Es haben sich auch viele Frauen bei uns gemeldet. Aber wenn es nun um teilweise schwere körperliche Arbeit geht – etwa beim Herausreißen von Fußbodenbelägen – dann passt das nicht immer gut zusammen“, beschreibt Schmitz die Vermittlungsschwierigkeiten.

In vielen Fällen habe die Sache jedenfalls gut funktioniert: „Am Wochenende hatte ein älterer, alleinstehender Ehranger bei uns angefragt, der seine Wohnung noch nicht geräumt hatte. Dem Mann konnten wir dann fünf Helfer vermitteln“, berichtet Schmitz. Auch das Sozialamt habe bereits auf die freiwilligen Helfer zurückgegriffen, als im Stadtteil Info-Blätter und auch die Formulare zur Beantragung von finanzieller Soforthilfe verteilt werden mussten. In der neuen Sporthalle am Mäusheckerweg sind täglich zwei bis drei freiwillige Helfer im Einsatz, um Sachspenden zu sortieren und auszugeben.

Andere Hilfsangebote würden dagegen nicht mehr benötigt: „Bei uns haben sich Menschen gemeldet, die einen kleinen Bagger zur Verfügung stellen wollen. Aber die Räumarbeiten, die mit solchem Gerät erledigt werden können, sind mittlerweile abgeschlossen“, sagt Schmitz. Andere Arbeiten können wohl erst in einigen Tagen angegangen werden. „Es gibt Anfragen von Ehrangern für die Räumung ihrer Gärten von Schutt und Schlamm. Aber da wir zurzeit gar nicht wissen, wo dieser Schutt abgeladen werden könnte, haben wir diese Sache noch aufgeschoben.“