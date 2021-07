Hochwasser : Experten erwarten steigende Pegel – Vorhersagen für Mosel und Region

Foto: Roland Morgen 9 Bilder Hochwasser an der Mosel in Trier

Trier/Eifel/Mosel Die Pegel der Flüsse in der Region könnten in den nächsten Tagen weiter ansteigen. Wir erklären, was für Mosel, Dhron, Prüm und Lieser vorhergesagt wird und welche Auswirkungen das hätte.

Starke Regenfälle könnten in den nächsten Tagen für Hochwasser in der Region Trier sorgen. Nach Angaben des Hochwassermeldedienstes könnte der Pegel der Mosel auch in Trier in den nächsten Tagen stark steigen. Steht er bei der letzten Meldung von Mittwoch, 12:15 Uhr, noch bei 3,77 Metern wird er nach Hochrechnungen wohl noch heute die Marke von 5 Metern erreichen. Bis Donnerstagvormittag zeigt die grafische Vorhersage des Hochwassermeldedienstes sogar einen Anstieg auf bis zu 7 Meter und mehr.

Neben den Regenfällen der vergangenen Tage sind für die möglichen Hochwasser an Mosel und weiteren Flüssen „extreme Unwetter“ bis zum Donnerstagmorgen verantwortlich. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Der Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Saarland liegt in nördlichen und westlichen Regionen. Örtlich können Niederschlagsmengen bis 130 Liter pro Quadratmeter erreicht werden, punktuell auch bis zu 200 Liter.

Hochwasser an der Mosel in Trier: Ab 6,95 Meter kein Schiffverkehr

Mario Marx, Abteilungsleiter Einsatz-Organisation bei der Berufsfeuerwehr Trier, schätzt, dass die Schwelle von 6,95 Metern am heutigen Mittwoch in Trier erreicht wird. Steht der Pegel der Mosel höher als diese Marke, wird der Schiffsverkehr in Trier eingestellt. Ab neun Metern ist der Stadtteil Pfalzel auf den mobilen Hochwasserschutz angewiesen.

Neben der Mosel droht auch Hochwasser an Dhron, Prüm und Lieser

Auch die Pegel anderer Flüsse in der Region sind erhöht. Aktuell führen nach Angaben des Hochwassermeldedienstes die Prüm, die Dhron und die Lieser etwas mehr Wasser als normal. Die Feuerwehren in der Eifel haben sich bereits für ein mögliches Hochwasser gerüstet. So erklärt beispielsweise der Prümer Feuerwehrsprecher Manfred Schuler unserer Zeitung: „Die Kollegen haben in Schwirzheim 1200 Sandsäcke am Raiffeisenlager befüllt.“ Zwar sitze noch niemand in der Einsatzzentrale. „Aber alle sind in Alarmbereitschaft und minutenschnell einsatzbereit.“

Vorhersage der Unwetterzentrale: Starkregen bis Freitag

Bereits am Dienstag brachte ein Tiefdruckgebiet anhaltenden Regen in die Region. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gingen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Die Unwetterzentrale hat für Trier eine Unwetterwarnung der Stufe Rot vor Starkregen herausgegeben. Diese ist gültig von Mittwoch, 14. Juli, 8 Uhr, bis Freitag, 16. Juli, 8 Uhr. Die Warnung gilt für alle Höhenstufen. Die Unwetterzentrale meldet „anhaltenden gewittrigen Starkregen mit 60 bis 100 Litern pro Quadratmetern in 24 Stunden.“