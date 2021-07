Hochwasser-Katastrophe : Hochwasser in Ehrang: Wo kann ich anrufen?

Foto: Friedhelm Knopp

Trier-Ehrang Am Tag nach dem katastrophalen Unwetter beginnt das Aufräumen. Wer Angehörige sucht, mentale Unterstützung braucht oder sich über die Lage in Ehrang informieren will, findet hier die Telefonnummern.