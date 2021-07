Hochwasser : Krankenhaus betroffen: Teile von Trier-Ehrang werden evakuiert

Trier-Ehrang Teile des Trierer Stadtteils Ehrang müssen aufgrund des Hochwassers evakuiert werden. Dazu gehört auch das Krankenhaus.

Das Hochwasser in der Region Trier erreicht nun auch die Stadt Trier. Nach Informationen unserer Zeitung müssen Teile des Stadtteiles Trier-Ehrang evakuiert werden. Hierzu gehört auch das Krankenhaus im Stadtteil. In diesem soll wohl bereits Wasser im Erdgeschoss eingelaufen sein – die Evakuierung ist noch nicht abgeschlossen, die Patienten befinden sich noch im Krankenhaus. Die Patienten sollen in andere Trierer Krankenhäuser verteilt werden.