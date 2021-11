Rettungswesen : Die Versicherung zahlt längst nicht alle Verluste

Mitarbeiter einer beauftragten Firma reinigen das, was vom einstigen Schulungsraum übrig ist. Foto: Friedhlem Knopp

Newel-Butzweiler Beim Hochwasser haben Helfer auch private Ausrüstungsgegenstände verloren. In der VG Trier-Land sollen sie dafür entschädigt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Knopp

Die Folgen der Flutkatastrophe vom Juli sind noch lange nicht beseitigt. Dies zeigte sich einmal mehr in der Sitzung des Feuerwehrausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land, bei der es um Schäden an Feuerwehrhäusern, an Geräten und Fahrzeugen. ging. Auch wurde die Frage gestellt, wie es um den Ersatz von zerstörten, beschädigten oder verlorenen Ausrüstungsteilen aus dem privaten Besitz der Helfer aussieht. Dazu konnten Bürgermeister Michael Holstein und Kämmerer Otmar Coura nichts Erfreuliches mitteilen: „Die Versicherungen zahlen vertragsgemäß nur für das kommunale Hab und Gut, nicht aber private Entschädigungen.“ Dieser Ausgleich sei Sache des Trägers, hier also der VG. Kommentar des anwesenden Wehrleiters Jürgen Cordie: „Wenn ich das höre, könnte ich durch die Decke gehen. Diese Leute waren über Tage im Einsatz.“ Sein Appell an die politisch Verantwortlichen: „Tut was!“ Bürgermeister Holstein kündigte eine Lösung über den VG-Haushalt an.

Einen Schadensschwerpunkt im Bereich der Feuerwehr ist das im Juli hoch überflutete Feuerwehr- und Gemeindehaus Kordel. Dort war auch die Fahrzeughalle betroffen. Die im Keller untergebrachte Zentrale Atemschutzwerkstatt (ZAW) wurde komplett zerstört. Jüngst hatte sich schon der VG-Rat Trier-Land mit den Schäden befasst und beschlossen, die Ölheizung des Gebäudes provisorisch instand zu setzen mit der Option, diese später durch eine klimafreundliche Lösung zu ersetzen. Vertagt und wegen offener Versicherungsfragen an den Ausschuss zurückgewiesen wurde die Erneuerung der ZAW. Der Wiederaufbau besitzt höchste Dringlichkeit. Daher nun die Empfehlung des Ausschusses an den Verbandsgemeinderat, eine Auftragsvergabe zeitnah selbst vorzunehmen für den Fall, dass die Versicherung bis Ende Dezember noch keine Entscheidung gefällt hat. Einstimmig votierte der Ausschuss für das Angebot der Firma Dräger in Höhe von rund 80 600 Euro. Zusätzlich empfiehlt der Ausschuss im Zuge des Wiederaufbaus auch eine moderne Reinigungs- und Desinfektionsanlage zu beschaffen, wobei die Entscheidung nochmals für ein Angebot der Firma Dräger in Höhe von rund 25 300 Euro fiel.

Einstimmig nahm der Ausschuss den vorgelegten und von Bürgermeister Holstein erläuterten „Doppelhaushaltsplan-Brandschutz 2022/2023“ zur Kenntnis und empfahl dem VG-Rat die Zustimmung in seiner Dezembersitzung. Neubauten geplant sind in Beßlich (Planung ist vergeben), Newel (Kreistagsbeschluss noch offen), und Edingen-Godendorf nach nun erfolgtem Zusammenschluss beider Wehren. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen für veraltete Fahrzeuge sowie eines mittleren Löschfahrzeugs für Kordel, das aufgrund der besonderen Einsatzbedingungen im Kylltal geländegängig sein soll. Nochmals 74 000 Euro sind 2022 nach Abzug des Landeszuschusses für Neuinvestitionen in noch nicht vorhandene Gerätschaften vorgesehen.