Hochwasser : Wie heizt Ehrang? Zusätzlicher Infotermin am Dienstag

Foto: TV/Friedhelm Knopp

Trier-Ehrang Wegen der großen Nachfrage bietet die städtische Stabsstelle Klima- und Umweltschutz am Dienstag, 10. August, 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus (Oberstraße 6) einen weiteren Info-Abend unter dem Motto „Wie heizt Ehrang in Zukunft?“ an.

In Ehrang wurden durch das Hochwasser der Kyll nicht nur viele Häuser stark beschädigt, sondern auch zahlreiche Heizungsanlagen sind nicht mehr zu brauchen. Deshalb ist ein großer Sanierungs- und Erneuerungsbedarf bis zur nächsten Heizperiode im Stadtteil absehbar. Vor diesem Hintergrund haben bereits ein erster Info-Abend am Freitag sowie zahlreiche individuelle Beratungen am Samstag mit Experten stattgefunden (der TV berichtete).

Interessenten für den Zusatztermin müssen sich per E-Mail unter klimaschutz@trier.de anmelden.