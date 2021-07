Wetter : Hochwasserlage in Trier: Alarm für Pfalzel und Ehrang

Foto: Roland Morgen

Trier/Konz Für die Stadt Trier werden laut den aktuellen Prognosen des Hochwassermeldezentrums starke Niederschläge und ein Moselpegel von bis zu 8,15 Meter bis Donnerstagvormittag prognostiziert.

„Die Berufsfeuerwehr beobachtet die Lage aktiv und ist bereit, jederzeit zu reagieren“, sagt Michael Schmitz, Sprecher der Stadtverwaltung Trier. „Das ist besonders gefragt, wenn zum Dauerregen noch ein echter Starkregen hinzukommen sollte, der beim Wasserabfluss über die Kanalisation Probleme bereiten kann oder die kleineren Bäche und Nebenflüsse der Mosel über die Ufer und in Häuser laufen lässt.“ Deshalb seien derzeit Kyll und Ruwer sowie die Bäche im Fokus, die ins Trierer Tal laufen.

Die Stadtwerke Trier arbeiten im Auftrag der Stadt am Mittwoch bereits die einzelnen Schritte des Alarm- und Einsatzplans in Pfalzel und Ehrang ab. Die mobilen Hochwasserschutz-Elemente in Pfalzel werden teilweise aufgebaut, teilweise vorbereitet, Schutztore geschlossen, Pumpen bei den Tiefbrunnen in Betrieb genommen. Das gilt auch für Ehrang.

Der Alarm- und Einsatzplan regelt detailliert, was bei welchem Pegelstand zu tun ist. Außerdem haben die SWT alle Einrichtungen und Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, bereits kontrolliert und dafür gesorgt, dass sie voll einsatzfähig sind. Schmitz: „Dramatisch wird die Mosel-Hochwasserlage in der Regel erst ab etwa 10 Metern am Pegel Trier.“

Auch der gastronomisch genutzte Moselstrand in Trier-Nord ist betroffen. Dort werden die mobilen Elemente vor einem möglichen Hochwasser gesichert.

In der Verbandsgemeinde Trier-Land sind die Gemeinden und Feuerwehren auf die kommenden Tage und den steigenden Wasserpegel vorbereitet. „Die Prognosen sind extrem hoch und bisher ist noch nicht klar, ob es auch genau so kommen wird. Das werden wir in den kommenden Tagen sehen, aber bis dahin müssen wir weiterhin mit Anstiegen rechnen“, sagt Andreas Bauer, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Trier-Land, auf TV-Anfrage am Dienstagnachmittag. Die Feuerwehren der VG Trier-Land entlang der Sauer und Mosel seien informiert gewesen und haben je nach Dringlichkeit der jeweiligen Lage vor Ort begonnen Sandsäcke zu füllen.

In Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Südeifel und der Feuerwehr Echternach sei die Sandsackfüllanlage in Irrel in Betrieb genommen worden, sagt Bauer weiter.

Der Campingplatz Alter Bahnhof in Langsur an der Sauer war am Dienstagnachmittag von dem schnellen Anstieg betroffen und musste reagieren. „Die erste Reihe des Campingplatzes muss geräumt werden. Teilweise war das schon möglich, teilweise sind die Leute noch unterwegs und wir versuchen sie zu erreichen“, sagt Betreiber Michael Seebach. Allerdings sei er nicht von den Behörden über die Lage informiert worden, sondern habe die Situation selbst verfolgt. „Ich habe die Abschätzung der Pegelstände gesehen und daraufhin beschlossen zu handeln“, sagt Seebach weiter.

Beim Campingplatz am Moselufer in Konz heißt es, dass die Anlage geräumt werden müsse, bevor in Trier die Neun-Meter Marke überschritten werde. Ähnlich sieht es bei Camping Horsch in Konz-Könen aus. Dort seien zwar die meisten Gäste wegen des miesen Wetters abgezogen. Überflutet sei der Platz aber noch lange nicht, sagt eine Mitarbeiterin auf Anfrage des TV.

In Oberbillig sollte laut Ortsbürgermeister Andreas Beiling am Mittwochabend noch die Grundstufe des Hochwasserschutzwalls aufgebaut werden. Die Vorhersagen seien noch nicht ganz eindeutig, sagt er auf TV-Anfrage. Deshalb wolle man auf Nummer sicher gehen – zumal die Vorhersage für Donnerstagmorgen ohnehin problematisch sei. Die Konsequenz: Egal wie der Pegel sich entwickelt, werde die Fähre deshalb am Donnerstagmorgen nicht fahren können.