Messe : Alles rund um den „schönsten Tag des Lebens“

Foto: Foto Braitsch, Trier

Trier Unter dem Motto „Verliebt, verlobt, wir heiraten“ bietet „Gentlemen & Co by Contempi, der Herrenausstatter für Hochzeit und Gala“ am Sonntag, 12. Januar, von 11 bis 17 Uhr im Robert-Schuman-Haus in Trier Inspirationen und Informationen für die Hochzeit.

Die Hochzeits-Profis zeigen den Kunden die neuesten Trends und ideenreiche Möglichkeiten, den schönsten Tag im Leben zu gestalten. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich von den über 40 Ausstellern persönlich beraten zu lassen, bei Live-Vorführungen und Verkostung neue Eindrücke zu sammeln, um ihre ganz persönliche Traum-Hochzeit Wirklichkeit werden zu lassen.

Unter anderem gibt es Tipps vom Hairstylisten live vor Ort, Beauty-Tricks von Kosmetik- und Wellnessspezialisten und Beratung von Reiseexperten mit Traumzielen für die Hochzeitsreise. Weitere Themen sind die kulinarischen Vielfalt – seien es die feinen und raffinierten Kuchenvariationen oder die kreativen und leckeren Fingerfood- Kreationen –, edle Schmuckstücke und Ringe, die der Hochzeit den perfekten Glanz verleihen, der Brautstrauß, die Tischdekoration und die Einladungskarten, das perfekte Konzept für Musik und Beleuchtung und die Bilder des Hochzeitsfotografen.

Die Mode-Experten zeigen den Besuchern die neusten Kollektionen und Trends für Braut und Bräutigam.