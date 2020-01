Heiraten : Hochzeitsmesse mit Karnevalsorden

Trier (red) Mehr als 700 Besucher haben sich bei der „Innovativen Hochzeitsmesse“ im Robert- Schuman-Haus Trier Trends rund ums Heiraten angeschaut. Über den Dächern von Trier gab es Kulinarisches, Live-Musik, Vorführungen von Ausstellern und Models, Gespräche und Anregungen für den schönsten Tag im Leben.

Oldtimer- oder Probefahrten auf einem Quad erfreuten die männlichen Besucher. Für Januar 2021 ist eine Neuauflage geplant. Im Bild verleiht Prinzessin Marion II. von Estrich und Fliesenbau Silano den Orden des Stadtprinzenpaars, das sie gemeinsam mit Prinz Harald III. von den Bobinet Coworing Places bildet, an die Messe-Veranstalter Hans-Dieter Schraps (rechts) und Daniel Schraps (Hintergrund, Mitte) von Gentlemen & Co by Contempi. Foto: Susanne Wysocki Fotografie