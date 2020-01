Weinwirtschaft : Berliner aus Schweich kauft Trierer  Hofgut Avelsbach

Mainz/Berlin/Trier Die letzte Hürde ist genommen: Der Haushaltsausschuss des Landtags hat den 3,35-Millionen-Euro-Deal abgesegnet.

Die Privatisierung des Hofguts Avelsbach ist perfekt: Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat am Mittwoch den Verkauf der ehemaligen Staatsweinbaudomäne abgesegnet. Neuer Besitzer ist die Deutsche Weinmarketing GmbH (DWM, Berlin) die das 33 Hektar umfassende Anwesen mit 25 Hektar Weinlagen am Trierer Petrisberg sowie in den Stadtteilen Kürenz und Olewig in Kooperation mit dem bisherigen Pächter, der DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich gGmbH, bewirtschaften will. Kaufpreis laut Ausschuss-Vorlage: 3,35 Millionen Euro.