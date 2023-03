Vorschläge der SPD Immobilien in Schweich: So könnten Mieten und Kaufpreise günstiger werden

Warum zieht es so viele Menschen nach Schweich? Die Frage ist leicht zu beantworten: Zum einen wegen der Lage. Trier und Luxemburg sind per Auto oder Bahn gut zu erreichen. Malerisch an der Mosel gelegen, bietet der Ort eine ausgewogene Infrastruktur. Schulen, Kindergärten und Seniorenheime sind vorhanden, das Angebot des Einzelhandels ist attraktiv. Das Freizeitangebot mit Radwegen, Kulturveranstaltungen, Wassersport und Wanderwegen, stimmt. Nur eins bereitet Stadträten und potenziellen Neu-Schweichern anhaltende Kopfschmerzen: Bauen und Wohnen ist teuer, das Angebot zudem knapp.