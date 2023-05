„Ich war in einer Sackgasse“ Viele kennen ihn vom Gesundheitspark – nun startet Holger Jungandreas als Mentaltrainer durch

Seit Februar dieses Jahres mischt auch ein Trierer in der Szene der Speaker kräftig mit: Holger Jungandreas, 58, will es beruflich noch einmal wissen. In seinem Bücherregal steht bereits ein Speaker-Award, also ein Preis für Redner, den er beim Messen mit rund 140 Teilnehmenden im Rhein-Hunsrück Kreis gewonnen hat (der TV berichtete). Damit Jury und Publikum sich an ihn erinnern, hatte er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Aber der Reihe nach.