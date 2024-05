Verfolgung von Sinti und Roma KZ-Überlebender Christian Pfeil: „Trier ist meine Heimat“

Seinen Geburtstag kennt Christian Pfeil nicht. Dort, wo er geboren wurde, wurden von den Behörden im Jahr 1944 weder Geburten noch Todesfälle erfasst. Das Konzentrationslager Lublin-Majdanek im heutigen Polen war ein Ort des Grauens. Und so ist es ein Wunder, dass der Sinto Christian Pfeil „das große Verschlingen“ (so wird üblicherweise der Romanes-Begriff „Porajmos“ übersetzt) überlebt. Während seine Mutter als Zwangsarbeiterin auf den Feldern arbeitete, lag er, in Lumpen gehüllt, in einem Schuhkarton am Feldrand. Und kaum war die Familie aus dem KZ befreit, wurde sie von den sowjetischen Befreiern für ein halbes Jahr nach Odessa geschickt und wieder zu Zwangsarbeit verpflichtet.