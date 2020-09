Urteil : Erst einmal keine Aussicht auf Entlassung

Trier Zwei Mal innerhalb weniger Monate hat ein damals 18-Jähriger Geschäfte in Trier überfallen. Nun muss er in Haft. Ein Mitangeklagter hat im Prozess vor dem Landgericht Trier eine Bewährungsstrafe erhalten.

Nach vier Verhandlungstagen sind die Urteile gefallen. Ein junger Mann aus der Vulkaneifel muss für drei Jahre in Haft. Für die Große Jugendkammer des Landgerichts Trier steht fest, dass der Verurteilte sich der besonders schweren räuberischen Erpressung schuldig gemacht hat. Der Mann hatte Anfang des Jahres den Nahkauf-Supermarkt in der Trierer Brückenstraße sowie den Hornbach-Baumarkt in Trier-Euren überfallen. Dabei hatte er jeweils mit einer Schreckschusspistole Kassierer bedroht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.