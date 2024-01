Trier-West im Wandel Alte Hornkaserne: Wo mehr als 300 Familien notdürftig wohnten

Wenn man den Zahlen im Bericht des Trierischen Volksfreunds in der Wochenendausgabe 11./12. April 1970 Glauben schenken darf, hatten einige Familien in den Gebäuden der Hornkaserne (siehe Info) in Trier-West noch nicht einmal eine eigene Wohnung für sich. 312 Famlien leben in den 1960er-Jahren in Mannschaftsquartieren, 15 in Holzbaracken, 18 in Einraumunterkünften in Baracken aus Stein, einige in zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Neun Familien sind in jener Zeit in Kellerwohnungen untergekommen.