Kinderbetreuung : Hort Trier-Heiligkreuz: Der Druck ist raus aus dem Kessel – erstmal

Eltern und Kinder demonstrierten am Mittwoch vor der Stadtratssitzung im Trierer Rathaussaal für eine gesicherte Zukunftsaussicht für den Hort Heiligkreuz. Foto: Christiane Wolff

Trier Der Hort Heiligkreuz kann bis Ende Juli 2024 in seinen angestammten Räumen in der Grundschule in der Rotbachstraße bleiben. Das versprach Sozialdezernentin Elvira Garbes am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrats.

Triers Bürgermeisterin Garbes (Grüne) hatte dem Hort Heiligkreuz die Räumlichkeiten in der Grundschule Ende Dezember gekündigt – mit Frist bis Juni 2023 und Verlängerungsoption bis Ende 2023. Nötig war das, weil die Grundschule – die in den nächsten Schuljahren weiter wächst und bereits jetzt eine Klasse in einen Container ausgelagert hat und eine ins benachbarte Pfarrheim – die vom Hort belegten Klassenzimmer selbst benötigt. Für den Hort soll daher ein Ausweichquartier gesucht werden.

Das Problem: Der Hort schließt jeweils von Sommer zu Sommer Jahresverträge ab. Der Ende des Jahres auslaufende Mietvertrag ohne feste Aussicht auf andere Räumlichkeiten hätte es dem Hort unmöglich gemacht, für das Schuljahr 2023/24 – also bis Sommer 24 – neue Betreuungsverträge abzuschließen. Dieses Problem ist nun mit der Zusage von Garbes, dass der Hort bis 31. Juli 2024 in seinen Räumlichkeiten bleiben kann, zumindest zunächst gelöst. Die Zusage werde dem Hort in den nächsten Tagen auch schriftlich bestätigt, sagte Garbes in der Sitzung.

Den kurzfristig angedachten Plan, den Hort langfristig in das voraussichtlich im Februar 2024 frei werdende Gebäude der 1,5 Kilometer entfernte Treverer-Schule auszulagern, scheint mittlerweile eher unrealistisch. Unter anderem, weil der Hort-Träger – der Verein Tina – von diesem Ausweichquartier nicht überzeugt ist. Die Umbauarbeiten – zum Beispiel die Einrichtung einer Küche für die frische Zubereitung des Hort-Mittagessens – könnten sich zum Beispiel als zu aufwendig erweisen.

Das Ampel-Bündnis im Trierer Stadtrat hatte in der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend beantragt, dass die Stadt den Hort-Träger bei der Suche nach geeigneten Ausweichräumen unterstützen soll. Geprüft werden solle dabei insbesondere, ob auf dem Schulgelände in Heiligkreuz für den Hortbetrieb geeignete Container aufgestellt werden könnten. Das würde die Möglichkeit einer weiteren engen Kooperation mit der Schule in Sachen Betreuung absichern.

Der Rat stimmte den Ampel-Antrag mit 29 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, FDP, fraktionsloses Ratsmitglied Berti Adams, Oberbürgermeister Wolfram Leibe) bei 23 Nein-Stimmen (CDU, UBT; AfD, die Linke, die Fraktion „Die Fraktion“, parteiloses Ratsmitglied Ingrid Moritz) zu. CDU, UBT, Linksfraktion, und Die Fraktion hatten dagegen beantragt, die formale Kündigung der Räumlichkeiten aufzuheben und die Beantragung von Fördermitteln zu prüfen, um die Schule so auszubauen, dass Hort und Schulbetrieb gemeinsam dort bleiben können. Kritiker dieses Antrags betonten, dass der Antrag auf Fördermittel nicht unbedingt aussichtsreich und damit der Antrag nicht sinnvoll sei. Der für diese Lösung nötige größere Ausbau der Schule sei von der Stadt absehbar zudem nicht zu stemmen – schon andere, dringendere Schulsanierungen stünden schließlich auf der lWarteliste.