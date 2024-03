Mit Fotos Was es mit den gelben Füßen in Trier-Heiligkreuz auf sich hat

Fröhliches Lachen, kleine gelbe Spritzer auf der Jeans und strahlende Kinderaugen. So schön kann ein Projekt sein, das ein ernstes Ziel verfolgt: die Sicherheit der Kinder. Der Hort Heiligkreuz zieht in die Blandine-Merten-Realschule um. Damit die Kinder gut und sicher an dem neuen Standort ankommen, wurden am Mittwoch leuchtend gelbe Füße auf den Gehweg gemalt. Eine Gruppe von Kindern der ersten und zweiten Klasse durfte dabei selbst Hand anlegen.