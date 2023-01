Nach der Kündigung zum 30. Juni 2023 : Wohin der Hort Trier-Heiligkreuz umziehen soll – und was die Leitung fordert

Bäumchen wechsel dich: In das Gebäude, aus dem die Treverer-Förderschule voraussichtlich Anfang 2024 ausziehen wird, könnte dann der Hort Heiligkreuz einziehen. Foto: Christiane Wolff

Trier Einen Tag vor Heiligabend hat die Stadt Trier dem Hort Heiligkreuz – ohne vorherige Warnung – die Kündigung seiner Räume per Einschreiben zugestellt. Nun hat die Verwaltung ein Ausweichquartier aus dem Hut gezaubert. Welche Ansprüche Hort-Leiterin Marion Heintz an den möglichen neuen Standort hat.

51 Kinder besuchen den Hort Heiligkreuz, der seit 1990 in in der Grundschule des Trierer Stadtteils untergebracht ist. Dazu kommen etliche Anfragen auf der bis ins Jahr 2028 reichenden Warteliste. Zusammengenommen dürften es knapp 100 Familien sein, für die es von allergrößtem Interesse ist, ob es den Hort – und damit die begehrten Betreuungsplätze für den Nachwuchs – auch über den 30. Juni dieses Jahres hinaus noch geben wird.

Zu diesem Datum hat die Stadt dem Hort die Kündigung der Räume im Grundschulgebäude ausgesprochen. Denn die Schule wächst – und benötigt die vom Hort genutzten Räume künftig selbst.

Das Kündigungsschreiben hatte Marion Heintz, Leiterin des Horts seit rund 25 Jahren, wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. „Das Platzproblem war schließlich seit einem Jahr bekannt und wir waren im Gespräch mit der Stadt, wie es weiter gehen kann“, berichtet Heintz. Dass ohne Vorankündigung und einen Tag vor Heiligabend die Kündigung im Briefkasten lag – da habe sie definitiv nicht mit gerechnet.

Nach Protesten des Hortträgers, dem gemeinnützigen Verein „Tina“, der Eltern und auch des Ortsbeirats hat die Stadt die Kündigung zwar nicht zurückgenommen, aber mit dem Hort vereinbart, dass dieser zumindest bis Ende des Jahres seine angestammten Räume weiter nutzen darf.

In der Sitzung des zuständigen städtischen Dezernatsausschusses am Dienstagabend eröffnete Sozialdezernentin Elvira Garbes (Grüne), wie es außerdem weitergehen soll. Die Stadt habe größtes Interesse am Fortbestand des Horts und der Betreuungsplätze, betonte Garbes, weshalb man sich seitens der Stadt auch seit über einem Jahr um eine Lösung des Problems bemühe. Warum man trotz dieser Bemühungen offenbar erst in den vergangenen Tagen darauf gekommen ist, dass die nahe gelegene Treverer-Schule als Ausweichquartier dienen könnte, ließ die Dezernentin allerdings offen.

Die Treverer-Schule für Kinder und Jugendliche mit komplexen geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen soll – nach jetzigem Planungsstand zum Jahresbeginn 2024 – in einen Neubau in Schweich umziehen. Dass in den großen Schulbau dann die Porta-Nigra-Förderschule umziehen soll, steht seit langem fest. Denn deren Schulgebäude in der Engelstraße in Trier-Nord ist in einem so schlechten Zustand, dass es nur noch auf absehbare Zeit genutzt werden kann. Die Porta-Nigra-Schule wird in dem Treverer-Gebäude allerdings nicht alle Räume benötigen – so dass dort noch Platz ist für den Hort Heiligkreuz.

Noch in dieser Woche will das Jugendamt zusammen mit Hortleiterin Heintz, Vertretern des Trägervereins Tina und des Elternausschusses die Räumle in der Treverer-Schule besichtigen.

Extra Grundschule wächst und prüft Ganztagsbedarf Die Grundschule Heiligkreuz besuchen derzeit 251 Schüler, aufgeteilt auf jeweils drei Klassen im 1., 3. und 4. Schuljahr und zwei Klassen im 2. Schuljahr. Der Schulentwicklungsplan prognostiziert für die kommenden beiden Schuljahre jeweils 60 Erstklässler, ziehen weitere Familien in den Stadtteil, könnten es noch mehr Kinder sein. Die Schule, die auch ein eigenes Betreuungsangebot am Nachmittag hat, wächst also. Schule und Stadtverwaltung erheben zurzeit, wie groß bei den Eltern das Interesse an einer Ganztagsschule ist. Weil die digitale Umfrage Mehrfachrückmeldungen offenbar nicht ausschließt, erhalten alle betroffenen Eltern in den nächsten Tagen nochmal einen Brief, über den der Bedarf dann pro Familie zurückgemeldet werden kann.

Dass man am allerliebsten am seit mehr als 30 Jahren angestammten Standort im alten Ortskern von Heiligkreuz bliebe, daraus macht Hortleiterin Heintz keinen Hehl. Verweigern werde man sich dem möglichen Umzug ins Treverer-Gebäude allerdings nicht. „Sofern unsere Qualitätsansprüche dort erfüllt werden!“, betont Heintz. Der Hort habe mehrere Forderungen: „Wir brauchen unbedingt eine eigene Küche! Am jetzigen Standort bereiten zwei Köchinnen täglich frisch und aus hochwertigen Produkten das Essen für unsere Kinder vor. Dass muss auch am neuen Standort gewährt sein.“ An der Treverer-Schule gibt es bislang keine dafür geeignete Küche. Auch viele andere Horte in der Stadt würden Essen geliefert bekommen, erklärt Rathaussprecher Michael Schmitz auf Volksfreund-Nachfrage, verspricht aber: „Wir werden prüfen, ob wir im Treverer-Gebäude eine Küche einbauen können.“

Heintz‘ zweite Forderung: „Unser Raumprogramm muss erfüllt werden. Neben der Küche benötigen wir drei Gruppenräume, einen Ess- und Hausaufgabenraum, einen Personalzimmer, ein Büro und einen Abstellraum.“ Ihre dritte Forderung: „Es darf nicht wieder so sein, dass wir nur eine Art Duldungsstatus haben und sobald das Treverer-Schulgebäude für etwas anderes benötigt wird in einigen Jahren dann wieder raus müssen.“ Und die letzte grundsätzliche Forderung: „Es muss ein Bustransfer eingerichtet werden, 15 bis 20 Minuten Fußweg sind zu viel für die Kinder.“ Zwischen bisherigem Standort und Treverer-Schule liegen zwar nur ein Weg von rund 1,2 Kilometern, die Stadt signalisiert allerdings Entgegenkommen: „Ein Bustransfer wird geprüft“, bestätigt Rathaussprecher Schmitz.

Der städtische Sozialausschuss hatte am Dienstagabend fast zwei Stunden über das Problem diskutiert. Grüne, SPD und FDP beantragten, dass die Stadt spätestens zum 30. Juni Ausweichräume gefunden haben müsse. Auch, wenn die Treverer-Schule bereits ins Auge gefasst sei, habe sich diese Forderung noch nicht erledigt, betonte SPD-Sprecherin Monika Berger, denn in trockenen Tüchern sei der Umzug schließlich noch nicht.