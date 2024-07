Immer noch ein Tabu „Hospiz macht Schule“: Wie Schüler aus Trier-Pfalzel sich mit dem Tod beschäftigen

Schüler der dritten und vierten Klasse haben sich gemeinsam mit fünf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Hospizbewegung Trier bei dem Projekt „Hospiz macht Schule“ an der Gregor-von-Pfalzel-Grundschule in Pfalzel mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Bereits zum vierten Mal sind die Ehrenamtlichen mit dem Projekt an dieser Schule. „Wir haben durchaus nur positive Erfahrungen“, berichtet Corinna Schetter von der Hospizbewegung, „die Kinder zeigen ein großes Interesse an dem Thema und fragen viel“.