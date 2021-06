Schwerpunkt Krebs : Ein letztes Mal das Lieblingsgericht

<irspacing style="letter-spacing: 0.005em;">Trier</irspacing> Niemand muss allein sterben. Es gibt viele Angebote und sogar ein Recht darauf, damit das Ende leichter ist. Auch für Angehörige.

Vor der Tür liegt eine gelbe Rose. Ein Zeichen, dass ein Gast in diesem Zimmer gestorben ist. Gast, so nennen Margit Keller und das Team vom Hospizhaus in Trier, die Menschen, die zu ihnen kommen, um in den letzten Tagen ihres Lebens begleitet zu werden – durchschnittlich für 21 Tage. „Die Rose vor der Tür bremst. Niemand soll unachtsam in das Zimmer gehen“, sagt Keller. Seit Mai 2020 leitet sie das Hospizhaus mit acht Betten in der Ostallee in Trier, der vielbefahrenen Straße mitten in der Stadt. Das Wort Hospiz leitet sich von dem lateinischen Begriff „hospitium” ab, übersetzt bedeutet es „Herberge, Gastfreundschaft”.