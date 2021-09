Benefizaktion : Hospizlauf Trier 2021 erzielt 22 500 Euro

Trier Trotz Corona war der Hospizlauf 2021 ein großer Erfolg. Den Spendenerlös hat das Organisationsteam am Hospizhaus Trier überreicht. Für das kommende Jahr gibt es bereits Pläne.

Zum zweiten Mal konnte der Hospizlauf wegen der Corona-Pandemie nicht eine große Läuferschar auf die gewohnte Strecke von Koblenz nach Trier führen. Doch auch virtuell ist die traditionelle Benefizaktion für sportlich aktive Menschen wieder ein großer Erfolg. So übergab Ingrid Zender gemeinsam mit dem Organisationsteam im Garten des Hospizhauses Trier 15 000 Euro an Dr. Carl-Heinz Müller, Vorsitzender der „Da Sein“-Hospizstiftung. Das Hospizhaus Koblenz erhält 7500 Euro. Der Gesamtbetrag von 22 500 Euro ist der Erlös aus T-Shirt-Verkauf und Spenden von Teilnehmern an der virtuellen Veranstaltung Anfang Juli.

Mitorganisator Ralf Haas kündigte an, im kommenden Jahr zusätzlich zu dem dann wieder geplanten traditionellen Etappenlauf an der Mosel von Koblenz nach Trier die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme beizubehalten. „Dann können sich weiterhin auch Walker und Wanderer an unserer Aktion beteiligen und den Hospizgedanken aktiv unterstützen.“

Wer sich schon jetzt eine Notiz dafür im Kalender machen will: Geplant ist die Aktion am 8. und 9. Juli 2022. Sofern es dann möglich ist, wird der Start am Freitag um 12 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz sein. Zielankunft ist am Tag danach um 12 Uhr am Hospizhaus Trier.