Jeder kann teilnehmen 25. Hospiztag Trier: Ein Angebot, besonders für junge Menschen

Trier · Das neue Veranstaltungsformat will das Thema Sterben und Palliativversorgung aus der Tabuzone bringen. Am 25. November kann in der Trierer Innenstadt jeder Interessierte teilnehmen.

27.10.2023, 11:31 Uhr

Mit Postkarten und Flyern wird für den Hospiztag Trier am 25. November geworben. Foto: Rainer Neubert