Platz für 200 Gäste Hubert Aiwanger kommt zum Neujahrsempfang nach Trier

Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern und Bundesvorsitzende der Partei „Freie Wähler“, Hubert Aiwanger, kommt am Sonntag, 18. Februar, nach Trier. Aiwanger spricht beim gemeinsamen Neujahrsempfang des Kreisverbands Trier-Stadt und des Kreisverbands Trier-Saarburg seiner Partei. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Druckwerk in Trier-Euren. „Wir sind natürlich sehr froh, einen so hochkarätigen Gast zu unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen“, erklärt Daniel Klingelmeier, Vorsitzender der Freien Wähler Trier, im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.