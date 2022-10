Rock und Volksmusik : Porta3 2023: Alpine Klänge vor dem schwarzen Tor - Das ist der erste Festival-Act

Vor der Porta Nigra wird gejodelt. Der Österreicher Hubert von Goisern eröffnet im Juni 2023 die Veranstaltungsreihe Porta3.

Clueso war da, Floggin Molly ebenso wie Fury in the Slaughterhouse, Kurt Krömer oder Midnight Oil. Und auch Helge Schneider schaffte es dann doch noch nach Trier. Wenn auch nicht vor die Porta Nigra, jedoch trotzdem im Rahmen des Festivals Porta 3 . Das Philharmonische Orchester der Stadt Trier ist zudem ebenfalls immer wieder mit dabei. Die Veranstaltungsreihe vor dem römischen Stadttor lebt seit 2015 davon, dass sehr unterschiedliche Künstler auftreten.

Von Goisern wird am Donnerstag, 15. Juni, den Auftakt des Festivals bestreiten. Seine Musik ist mehr als eine Mischung aus Rock und Alpiner Volksmusik. Auch Reggae, Jazz und Punkrock haben ihre Spuren hinterlassen, die afrikanische Volksmusik, der Samba und Funk. Neben Bad Elster in Sachsen ist Trier der am weitesten nördlich liegende Auftrittsort seiner Tournee, die in wenigen Tagen in Regensburg beginnt und die im September 2023 im österreichischen St. Margarethen enden soll.