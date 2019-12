Lyrik-Ensemble : Hühnchen-Trio im Kasino am Kornmarkt in Trier

Trier Auch in diesem Jahr macht sich das legendäre Hühnchen-Trio (Berthold Hirschfeld, Georg Weege, Ody vam Bruok) samt den Wallstreet-Voices wieder mit Lust und Laune über Weihnachten her. Das Spektakel „La La Lametta“ wird bereits zum dritten Mal im Kasino am Kornmarkt in Trier zu sehen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red