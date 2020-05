Die Polizei bittet um Hinweise : Hütte in Trierer Kleingartenanlage brennt nieder

Trier Eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Trier-Süd ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen, 9. Mai, gegen 2 Uhr vollständig niedergebrannt.



Das Feuer breitete sich auf zwei angrenzende Gärten aus, bevor es durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ersten Schätzungen nach entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Kriminalpolizei Trier liegen bislang keine Hinweise auf Brandstiftung vor.